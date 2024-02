Samantha weer naar de naaiclub, kunt u weer met de ene hand in de Cheetos en de andere in de onderbroek lekker op de bank. Het is Sportwinter Superzondag! Met voetbal, om 14.30 uur Almere City tegen Feyenoord en Schalke 04 tegen Go Ahead Eagles, en als klapstuk om 16.45 uur AZ tegen Ajax. Dan is er nog schaatsen (*) met een staartje van het allroundtoernooi en de laatste afstanden in het sprinttoernooi. Er is wielrenfietsen met de semiklassieker Kuurne-Brussel-Kuurne (GS tipt: Philipsen) en voor de liefhebbers is er ook nog kunstrijden op de schaats (rip Joan Haanappel, we weten het nog goed). Triple axel vrije kür flikflak!

UPDATE - De Jong vrouwenkampioen allround

UPDATE - Huizinga mannenkampioen allround