We zaten dus gisteren eens dat schaatsen te kijken en daar is dus echt geen ZAK meer aan. Vroeger zat je (vader) met pen en papier rondetijden mee te schrijven van Ritsma tegen Koss, maar deze bloedsaaie sport voor opoes en vrouwen met Tena Lady gaat echt keihard achteruit in de tijd. Die Jutta doet nog een beetje d'r best door haar tieten te laten zien maar dat is blijkbaar ook niet interessant genoeg voor De Jeugd. Er zitten max 2.000 daywalkers in zo'n halletje in Utah - zeg maar ongeveer evenveel als Telstar tegen Den Bosch dit weekend in de Keukenliga, of ongeveer 8.000 minder dan bij Doetinchem tegen Venlo. Dat schaatsen staat in alle kranten, is te zien op alle zenders (die voetbalpotjes worden niet eens uitgezonden op tv), Jillert mag straks weer aanschuiven in een of andere radioshow, zelfs de vriend van Irene kon effe vertellen over Irene en nóg interesseert het helemaal niemand. Er vallen wat bejaarden met een SKO-kastje bij in slaap en daar kan Tina Nijkamp dan op los.

Dat is dan onze VOLKSSPORT. Dé sport van Nederland. Schaatsen. Met mazzel verkopen we 1x per jaar een toko uit, eigenlijk alleen als er een leuk wedstrijdje is in Heerenveen, en bij al die andere wedstrijden komt er helemaal niemand, of ze moeten toevallig wat kaarten hebben uitgedeeld bij de lokale Kruidvat. De Krausfass. De sfeer in zo'n schaatshal is gelijk aan een crematorium en dat treft want daar is het ook ijskoud. Bij die Belgische winterse volkssport, fietsen door de modder, staan er iedere dag 10.000+ mensen met bier in de poot er een feest van te maken. Op NPO3 (de Bosmazender) zit je drie uur lang tegen een lege muur aan te koekeloeren, met die Henry Schut die ook de appeal heeft van een lege zak Nibbits. Het interessantste van zo'n schaatswedstrijd is trouwens niet eens de uitslag of de tijd, maar DE KRUISING. Goh zou Antoinette wel voor Miho langs kruisen OEH JONGENS DIT WORDT EEN PROBLEEEEM!

Over de Nederlanders gesproken. Ze kiften allemaal met elkaar, want ze zitten allemaal in andere ploegjes, en de beste die we hebben (Roest) wil niet in de ploegenachtervolging rijden met de anderen, voornamelijk omdat het toch allemaal niet boeit. Ze TRAINEN niet eens. Dan worden ze weer vijfde en dan is het: "Goh ja volgende keer gaan we weer samen trainen." Ja, volgend jaar, dan wil Roest weer meedoen, want hij wil een Olympische plak halen. Dat hele schaatsen boeit de buitenlanders sowieso helemaal niks. Er is af en toe een veel te goeie (nu: Stolz) en al die andere snippers mogen de Hollanders door de hal knallen. Nou leuk en knap hoor, gooi in godsnaam nog een analyse van Erben Wennemars op ons.

Het wedstrijdsysteem is ook compleet verrot. Er zijn een paar bloedsuffe wereldbekerwedstrijden waar precies helemaal niemand in is geïnteresseerd (naar Quebec gaan ze niet eens allemaal) en de ISU krijgt het niet eens voor elkaar ieder jaar een WK Allround of een WK Sprint te organiseren. Dan ben je topsporter, mag je vijf dooie wedstrijdjes schaatsen en dan is je kutseizoen alweer voorbij. Bouw dán een systeem als in de F1 of bij het veldrijden, met een regelmatigheidsklassement (de Sanex Cup) en ieder weekend een wedstrijd. Dan doe je een tof rondje Europa (Heerenveen-Hamar-Turijn-Inzell-Collalbo), een rondje Amerika (Salt Lake-Calgary-Milwaukee) en een rondje Azië (Beijing-Gangneung-Nagano), is er altijd wat te doen, druk op de ketel en kunnen de schaatsers ieder weekend rammen in plaats van dat ze járen kennen dat ze nooit voor een wereldrecord kunnen gaan omdat ze nooit in Salt Lake of Calgary komen. "Zo vaak krijgen we niet de kans om in Salt Lake voor toptijden te strijden", zegt Roest dan ook. Een seizoen eindig je natuurlijk met een WK en de winnaar mag het volgende jaar die afstand dan in het regenboogpak schaatsen, zoals Mathieu 'm mag fietsen.

Nou we horen het wel he, ISU of KNSB, als we onze plannen voor de Speed Skating Grand Prix mogen uitleggen! Straks live, NPO3, Roest valt het wereldrecord op de 5KM aan.

UPDATE - Kjeld Nuis gaat op de 1000 ná de finish op z'n snuit. Naar het ziekenhuis

UPDATE - Patrick Roest rijdt prehistorisch Nederlands record van Sven Kramer (2007) uit de boeken: 6.02.98. Net geen wereldrecord