Zonder te rijden was hij al de man van het weekend, ONZE Max Verstappen, vanwege de geruchten over een eventuele overstap naar supermerk Mercedes. De kar met de ster is samen met Ferrari natuurlijk de grootste en belangrijkste constructeur op de grid en samen met Max Verstappen zou dat: nogal een waanzinnige combinatie zijn. Allemaal toekomstgebrul, nu eerst: de kwalificatie voor de Grand Prix van Engeland, waar Max in het verleden tot plezier van de Engelsen bijna uit het leven werd gebowld door Lewis Hamilton. HUP MAX. Laat die gore chavs, geezers, boozers, limeys, cockneys, toffs, pommies en al die andere poshy nep-Engelsen een koppie thee ruiken. Stijlloze voorspelling helaas: Lulletje Rozenwater, Piastri, Woody uit Toy Story.