Toch wel een schok in de F1-wereld: Christian Horner, al ruim 20 jaar lang de teambaas van Red Bull Racing, is ONTSLAGEN. De renstal van onze landgenoot Max Verstappen heeft sinds vorig jaar te kampen met steeds mindere resultaten wat afgelopen weken leidde tot speculaties over een overstap van de viervoudig wereldkampioen naar Mercedes - wat zal hij NU gaan doen? Ook ontstond er vorig jaar nog een rel rond de gewezen teambaas, getrouwd met Spice Girl Geri Halliwell (die rooie), die te maken had met seksueel getinte appjes aan een medewerkster. Nu heeft Red Bull na een dramatische Britse Grand Prix besloten de knoop door te hakken en Horners banden lek te prikken. Het waren 20 mooie jaren met maar liefst acht wereldtitels (Vettel 4x, Verstappen 4x). Bedankt, tot ziens en succes met de pony's op je landgoed Chrissie!