Mensen geniet er nog even van, deze Max Verstappen. Want straks neemt-ie een sabbatical of kapt-ie ermee en zijn we veroordeeld tot keukenkneuzen als George Russell en Lulletje Rozenwater van McLaren. Fenomeen Verstappen prakte z'n wispelturige bak op de gruwelijke baan van Jeddah maar weer eens op pole position. Omdat Rozenwater zijn papaya in de muur parkeerde kan Verstappen goede zaken doen in de titelstrijd, al is de mentaal zwakke en breekbare Norris natuurlijk geen realistische kampioenskandidaat. Dé grote tegenstander is Piastri. Stijlloze voorspelling: Max klapt eraf, neemt Piastri mee, veel gezeik en gedoe, Woody van Toy Story wint.

UPDATE - Piastri wint. Race beslist in bocht 1: Verstappen gaat wijd en krijgt 5 sec straf. Die komt-ie aan het einde tekort. Oftewel: 1. Piastri, 2. Verstappen, 3. Leclerc