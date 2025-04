We blijven dit weekend gewoon in het vredige Midden-Oosten om te racen in het land van journalisten-killer Mohammad bin Salman. Kan Verstappen op het circuit van Jeddah zijn tweede pole van het seizoen pakken? Het lijkt weer mogelijk nu de Red Bulls in de trainingen best aardig gingen. En toch, suprise suprise, hebben de McLarens het weer het best voor elkaar. Nu is het wel een baan waarop Verstappen en Red Bull aardige successen (denk ook aan het prachtige gevecht met Leclerc in 2022) hebben geboekt, hij wist er al twee keer te winnen en de Red Bull was de afgelopen drie jaar nummer 1 op de supersnelle baan. Maar: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst natuurlijk. Helpt ook niet mee dat Tsunoda een megaklapper maakte in VT2, hoewel hij best dicht op Verstappen zijn tijd zat. Goed, het is zeven uur, de zaterdagavondmaaltijd is opgediend, het bordje kan op schoot dus: tijd voor de kwalificatie!! Onze Stijlloze voorspelling luidt: pole voor Verstappen.

UPDATE - NORRIS IN DE MUUR IN Q3

UPDATE - MAX VERSTAPPEN DOET HET WEER: POLE! POLE! POLE!

UPDATE - Na een zinderende kwalificatie is het dus op 1. VERSTAPPEN 2. Piastri 3. Russell