In Nederland zijn we lekker druk met Pride, maar de Formule 1 is aanbeland in Orbánland en daar zijn ze sowieso al niet zo druk met Pride maar vandaag al helemaal niet. Wij zijn in ieder geval heel erg trots op onze landgenoot in Hongarije: het is de 200e Grand Prix van Verstappen in de Formule 1. Wat een MAXISTRALE mijlpaal. Erelijstje: vier wereldkampioenschappen, 65 overwinningen, 117(!) podiums, 44 poles en daarmee heeft hij maar liefst 3208,5 punten bij elkaar geschraapt over het brandende asfalt. Goed, nu we de positieve kant van het weekend gehad hebben kunnen we naar de negatieve kant: de McLarens claimen zo de front row en gaan morgen uiteraard domineren. TENZIJ we morgen getuigen zijn van een wonder. Maar ja, onze Stijlloze voorspelling luidt alvast dat Piastri de Pole pakt en Verstappen - helaas - op P5 zal eindigen. We zullen het voor de spanning moeten doen met klappers. Tijd om LIVE over te schakelen naar de Hungaroring voor de kwalificatie!

Update - VERRASSEND: Leclerc pakt de POLE en houdt de McLarens achter zich. Knap. Max een zeer teleurstellende P8.