HOLA! Na een weekend filerijden in Monaco zijn we terug op een echt circuit, waar zeg maar geracet kan worden, wat best leuk kan zijn als het gaat om autoracen. We zijn in Barcelona! De plek waar het voor Verstappen en Red Bull allemaal begon, waar het huwelijk werd bezegeld met een dikke kus van zijn Pirelli's op het asfalt van het Circuit de Barcelona-Catalunya. Het is het weekend van de waarheid voor Red Bull, dat aangaf op deze baan te kunnen zien hoe ze ervoor staan met de bolide. Dat betekent maar een ding: als Verstappen hier niet wint, kunnen we eigenlijk al zeggen dat hij GEEN wereldkampioen gaat worden. Dat moeten wij nationalisten natuurlijk niet hebben. Maar gelukkig zat hij er in de trainingen ietsjes beter bij (maar het houdt niet over) en we weten hoe sterk Verstappen dit seizoen tijdens kwalificaties is. Daarom zitten we toch weer met samengeknepen billetjes klaar voor de kwalificatie. We gaan LIVE over naar Barcelona!