We kijken hier graag naar straaljagers en met die papieren durven we aan: het is categorisch uitgesloten dat bovenstaande manoeuvre de bedoeling was, maar de redding is even knap als de fout groot. Rampspoed afgewend gisteren tijdens het Gijón Air Festival, want anders had-ie het hele strand meegepakt. De Spaanse luchtmacht heeft nog niet gereageerd op het voorval. Geestig detail op deze F-18 overigens: de geschilderde 'nep-cockpit' op de onderkant om DE VIJAND te desoriënteren. Veel meer hoeken onderstaand en na de breek.