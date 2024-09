Kijk, Venezuela, daar wil je nou echt niet dood gevonden worden, en omdat oppositieleider Edmundo González de inschatting maakte dat dit lot voor hem in het verschiet lag, stapte hij vannacht in een vliegtuig naar Spanje om zolang Nicólas Maduro aan de macht is niet meer terug te keren. González is 75, dus vermoedelijk zien zijn landgenoten hem: nooit meer terug. Maduro, voorman van de Verenigde Socialistische Partij, voert namelijk repressie van het soort dat FvD-gekkies hier graag wensdenken. Afgelopen juli "won" hij de verkiezingen, hoewel niemand inzicht kreeg in de data en onafhankelijke Amerikaanse waarnemers constateerden dat González veruit het meeste stemmen kreeg. Daarna ging onder andere X in de ban, altijd een teken van gezond democratisch leiderschap gericht op versterking van de democratische rechtsstaat.

González verving kort voor de verkiezingen de oorspronkelijke oppositiekandidaat, die door "computerproblemen" niet langer deel kon nemen. In een paar maanden groeide hij uit van relatief onbekende diplomaat naar geliefd gezicht van het verzet. Een paar dagen geleden roste Maduro er een arrestatiebevel voor de goede man uit, na eerder het leger te hebben ingezet om aanhoudende protesten de kop in te drukken. Om daardoor ontstane onrust weg te nemen kondigde hij aan kerstmis dit jaar op 1 oktober te vieren, ondanks de gruwelijke omstandigheden nu al een van de komischte zouthoudertjes uit de politieke wereldgeschiedenis.

In Spanje voegt González zich bij circa 2500 lotgenoten.

Update In diepste geheim bood Nederland onderdak aan oppositieleider Venezuela nou GRAAG OF NIET HE MENEERTJE