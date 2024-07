Vinicius Jr is een voetballer van Real Madrid en omdat Real Madrid de grootste club van Spanje is, een beetje zoals Ajax hier, roept hij een ontzettende weerzin op. Die ontzettende weerzin uit zich in fluitpartijen, huis-tuin-en-keuken scheldkanonnades en racistische drek, van het klassieke en onversneden soort. Daar is helemaal niemand voorstander van dus hartstikke goed als er enigszins tegen wordt opgetreden. Maar we kunnen ook: doorslaan, en dat doen ze nu in het land van de kersverse Europees kampioen, waar alle oorspronkelijk-oorspronkelijke bewoners er overigens uitzien als krakers of als Jodi Bernal, maar dit terzijde.

Een boze olijfoliekleurige man met een internetverbinding heeft maandenlang op de site van sportkrant Marca hele nare dingen gezegd over Vinicius Jr. Dat deed hij op verschillende accounts, die hij tussen de bedrijven door gebruikte om denigrerende reacties over het geloof van ploeggenoot Rüdiger - de islam - achter te laten (god het is te hopen dat deze mensen GeenStijl nooit op het spoor komen, red.). Deze boze olijfoliekleurige meneer werd door een rechter veroordeeld tot acht maanden cel óf een verplichte cursus diversiteit. Nu zouden wij liever acht maanden jabónnetjes rapen - live by the sword enzovoorts - maar dat heeft meneer niet gedaan, dus dankzij de ultieme genade van de Spaanse staat blijft hij op vrije voet.