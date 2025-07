Geen tropische toestanden deze zomer. Persistente hogedruk boven de Atlantic stuurt de wind langdurig richting de vrij koele west-noordwesthoek. Het is even wennen. Dit beeld de laatste jaren amper gezien. #zomer pic.twitter.com/MjIZ4DVG8O

Aiiii. Tegenvallertje weer voor de mainstream paniek media, de zonnecreme mafia, de stedebouwkundige hittestress dominees, RIVM, veiligheidsregio's, waterleidingbedrijven, weerkaartenmakers met een voorkeur voor dieprood, aircoboeren, perenijsjesindustrie, strandtenthouders en ijverige oversterfte fetisjisten. Zomer 2025 is alweer KLAAR & VOORBIJ. We krijgen persistente koele woei uit het noordwesten, net als vroeger. [NOOT VOOR REDACTIES: Het bericht "RUN OP LAST MINUTE VAKANTIES NAAR DE ZON" kunt u klaarzetten in de systemen.]