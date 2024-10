Als we dan in een gedrocht van een toernooi moeten spelen waar alleen geld valt te behalen en geen enkele eer, laten we het dan maar tegen de Duitsers doen, dan valt er toch wel weer iets van eer te behalen. Logischerwijs lukt het meestal niet om die moffen helemaal aan gort te spelen, maar vorige keer leken we warempel even in de buurt te komen van ein massaker. Dat is nu iets meer dan een maand geleden, als Ryan Gravenberch zijn ontwikkelingscurve van aug-sept heeft doorgezet is hij nu precies 367,92 keer beter dan de twee na beste voetballer ter wereld. Geen idee wat voor effect dat op de expected goals heeft maar normaliter betekent het dat we gaan winnen. En anders zetten we de tv uit en kijken nog 130 keer naar deze pass, de mooiste die dit kalenderjaar gegeven werd.