AKTUELLE NACHRICHTEN: hoera, ze zijn eruit! In de Duitsland hebben CDU/CSU en SPD een coalitieakkoord gesloten. Merz (CDU) wordt zoals verwacht de nieuwe Bundeskanzler. OP DIT MOMENT vindt er een gezamenlijke persco plaats, waarin hopelijk meer bekend wordt over de koers die Duitsland de komende jaren gaat varen. Anderhalve maand geleden gingen de Duitsers naar de stembus en kozen ondanks ongeveer een aanslag per week voor een voortzetting van het huidige beleid, met ietsjes meer aandacht voor migratie, jaja dat wel, echt hoor! De AfD verdubbelde het aantal stemmen en werd de tweede partij, maar ja, de 'Brandmauer' bleef overeind dus gaan die bij de volgende verkiezingen gewoon weer proberen de grootste te worden. Wat de gloednieuwe centrumlinkse coalitie, en vooral CDU/CSU, zal waarmaken van hun eerdere beloftes over migratie gaan we natuurlijk met veel interesse volgen (aanslagen tellen). Vooralsnog zijn we SCEPTISCH. WELT-livestream met de persco na de klik.

Update 15:13 - Merz (CDU): "We gaan uw problemen oplossen en de economie weer sterk maken" (dat zijn teksten hoor!)

Update 15:23 - Klingbeil (SPD): "Tijd om terug te gaan naar 'made in Germany'" (ronduit onheilspellend)