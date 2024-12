Vooropgesteld: Syrische arts Housam Almustafa is ongetwijfeld een aanwinst en hij is ook echt niet de enige. Maar waar zijn we nou in godsnaam mee bezig. Merkel sluisde vanaf 2014 meer dan 2,2 MILJOEN overwegend soennitische Syriërs en Irakezen het land in, wat resulteerden in ongekende pieken in criminaliteit, seksueel geweld tegen inheemse vrouwen, islamitisch extremisme, terrorisme en de overbelasting van Duitslands sociale vangnet.

Dát is het echte verhaal van afgelopen decennium, waarop nobele heerschappen als Housam Almustafa de uitzondering vormen. 65% van volwassen Syrische migranten in Duitsland zit daar 10 jaar later nog altijd in de bijstand hè.

Maar laten we het vooral hebben over Syrische artsen wier vertrek we "vrezen". Zulke berichtgeving is eigenlijk nog steeds van hetzelfde psychotische weefsel als in 2016, toen Duitsland zittende ministier van Financiën Wolfgang Schäuble zei dat Duitsland zonder islamitische immigratie "tot incest zou vervallen".