Ja het bedenkelijke aan die nieuwe Syrische 'overheidstroepen' onder het 'bevel' van voormalig Al-Qaida-commandant de rechtgeleide Ahmed Al-Sharaa is dat het in feite gewoon dezelfde soennitische milities van weleer zijn, maar dan nu onder de noemer 'General Security Forces'. En het is maar zeer de vraag hoezeer Al-Sharaa binnen zijn instituties in wording al daadwerkelijke controle heeft over de grillen en neigingen van zijn uitvoerende macht. In het verlengde daarvan is het ook moeilijk vast te stellen hoezeer deze troepen nou onder overheidsbevel staan, maar dit lijkt de voorlopige lezing: "Despite official claims by the Ministry of Interior that the perpetrators were "unknown," eyewitnesses and local sources have reached out confirming movements of HTS-linked militants and general security in the area. This comes right after HTS "General Security" were on camera storming and beating nightclub goers the previous night."

Hoe dan ook is het resultaat: minstens 1 van dichtbij doodgeschoten vrouw en tientallen gewonden in bekende nachtclub te Damascus genaamd Al-Karawan. Dezelfde avond werd ook restaurant met live-muziek Layali Al Sharq bestormd door naar verluidt dezelfde (soort) 'overheidstroepen' die "assaulted the women coming out of the club, and stole 70 million from the restaurant owner." Dat betreft 70 miljoen Syrische pond en geen dollar, maar toch.

Deze incidenten volgen slechts dagen nadat dezelfde soort milities een slachtpartij onder Syrische Druzen aanrichtten, wat anderhalve maand daarvoor weer voorafgegaan werd door de slachting van zo'n 900 Alawieten door alweer diezelfde soort milities. En dat werd nagenoeg onmiddellijk beloond met een EU-zakcentje van 5,8 miljard euro. Meer beeld na de breek.