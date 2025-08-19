Belangrijke dienstmededeling: we kunnen de Rotterdamse DENK-wethouder Faouzi A. weer gewoon Faouzi Achbar noemen. Hij wordt door het OM namelijk niet meer verdacht van het opdracht geven tot het in de fik steken van zijn eigen huis. "Het onderzoek is inmiddels afgerond. De conclusie is dat de zaak wordt geseponeerd, omdat het Openbaar Ministerie in het onderzoek geen aanwijzingen heeft gevonden dat de wethouder betrokken zou zijn bij de brandstichting. Er waren voorafgaand aan het rijksrechercheonderzoek aanwijzingen voor de verdenking. Uit het onderzoek is gebleken dat die verdenking niet juist is." Klinkt een beetje vaag, maar laten we wel wezen: dat was die verdenking ook (en het feit dat de wethouder zelf er extreem weinig over losliet). Nu maar hopen dat hij nog een schadevergoeding kan krijgen van dader Rodney E. en/of tussenpersonen 'Soma' en 'Blakka'. Achbar zelf wil nog steeds niks over de zaak zeggen.