In de Oost-Duitse stad Gera is een 46-jarige vrouw 'levensgevaarlijk gewond' nadat een man haar in een tram overgoot met een vloeistof en in brand stak. Andere passagiers drukten onmiddellijk op een noodknop toen ze zagen wat er aan de hand was, waarna de deuren van de tram zich openden en de dader kon vluchten. De politie zoekt massaal naar de gevluchte dader, maar tot nu toe zonder succes. De machinist van de tram heeft het slachtoffer geblust met een brandblusser.

UPDATE: Politie komt met een opsporingsbericht over de waarschijnlijke dader. Het gaat om een Georgiër genaamd Tengizi Kakiashvili. Het zou de man van het slachtoffer zijn.