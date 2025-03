Je hebt BN'ers en je hebt BN'ers. De meeste van hen baden in hun sterrendom. En dat willen ze het liefst met de hele wereld delen, of in ieder geval met Nederland. Ze laten vanuit perfecte hoekjes en door bladeren of fleurige bloemen heen professionele foto's maken als ze op een of ander tropisch eiland in Bikini (hallo Sylvie Meis) of zwembroek met pijn en moeite de dag proberen door te komen. Of ze gaan de hele dag lunchen, wijnen of langs 'events' in Amsterdam-Zuid of 't Gooi. Aan dat soort BN'ers heeft een groot deel van Nederland een hekel. Maar wees gerust, over dat soort BN'ers zal het verder nu niet gaan.

Wij zullen u, en al die types met sterallures, eens laten zien hoe het óók kan. Er bestaat namelijk ook een BN'er die met niks van dat alles te maken wil hebben. Die op de pensioengerechtigde leeftijd van 67 gewoon nog noeste arbeid verricht, de economie draaiende houdt en bij tijd en wijle ook nog eens aan de befaamde trambel trekt. We hebben het over niemand minder dan Radiolegende Erik de Zwart!