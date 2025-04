Er staat een nieuw seizoen van 'De Verraders' voor de deur (9 mei op RTL4) en dat betekent dat al snel de vraag rijst: welke BN'ers lenen zich deze keer voor een spelletje karaktermoord en backstabberij? Nou... de namen kunnen we nu lezen, de foto's kunnen we nu zien, maar eerlijk gezegd komen we daarmee niet heel veel verder want WIE ZIJN DIE MENSEN? Stel je toch eens voor dat wij over het uitnodigingsbeleid mochten gaan... Dan zouden Gerard Joling, Victor Reinier, Angela de Jong, Marcel van Roosmalen, Anouk, Arie Boomsma, Jort Kelder, Saskia Noort, Dries Roelvink, Mark Rutte (sterverrader), Kim Holland, A.F.Th van der Heijden, Jeroen Krabbé, Frederik-Jan van Bielo Erkenhaus de Ontöcht en Frans Bauer strijden om het zilver. En dan onder de bezielende leiding van presentator Harry Mens! Gemiste kans. Hieronder wat we nu krijgen.