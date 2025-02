Nog even terug naar het bericht van Opsporing Verzocht: “De schade bij een kledingwinkel was die bewuste 18 september enorm, zo is op beelden in de uitzending van het opsporingsprogramma te zien. Duitsland heeft een beloning van 5.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. De vermoedelijke dader zou Nederlands kunnen zijn of mogelijk in ons land verblijven. Behalve in Keulen is hij na de explosie ook gefilmd op station Amsterdam Centraal. De verdachte is via overstappen in Venlo en Utrecht aangekomen in Amsterdam, waar hij rond 13.00 het station uit liep. De afgelegde reis hoeft niet te betekenen dat de gezochte man uit Amsterdam komt, maar het zou wel kunnen. Heeft u een idee wie hij zou kunnen zijn? Weet of vermoedt u iets over een aanleiding voor de explosie bij de Keulse winkel en/of wie daar mogelijk als opdrachtgever achter kan zitten? Meld dat dan alstublieft en maak kans op die vijf ruggen!”

Het was niet de eerste aanslag op deze klerezaak (pun intended) voor penose want op 24 augustus vorig jaar ontplofte er een bom (of explosief zo u wilt) bij de vestiging van LFDY in de Hartenstraat in Amsterdam. Het pand werd zwaar beschadigd maar gek genoeg vond ik niets over deze aanslag terug in de Nederlandse media. Misschien was het bericht te lullig en te alledaags voor de faits divers.

Het modemerk LFDY werd in 2012 opgericht door Lorenz Amend in Düsseldorf en heeft filialen in Keulen, Berlijn, Hamburg, München, Londen en Amsterdam.

Het woord explosieflegger kende ik niet en het bestaat dan ook niet. Vermoedelijk is het een vondst van een redacteur van AT5 die de Van Dale wil halen. Bommenlegger lijkt mij juister, al kan er dan een oeverloze semantische discussie ontstaan over de aard van het voorwerp dat ontplofte bij de kledingwinkel in Keulen, die gek genoeg niet met naam wordt genoemd in het verhaaltje van AT5.

Het was weer ouderwets genieten bij Opsporing Verzocht, afgelopen dinsdag . Er viel ook nog eens iets te winnen en dat maakt de kaaskop in mij blij: er wordt namelijk maar liefst vijfduizend euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de arrestatie van de explosieflegger van kleur die vorig jaar september een kledingwinkel opblies in Keulen.

De knaap van kleur staat er mooi op en het lijkt mij geen groot licht. Zijn hersens passen vermoedelijk op een theelepeltje en zijn IQ is ongetwijfeld lager dan zijn schoenmaat. Een ideale rekruut van de mocromaffia dus. Een paar weken geleden werd er weer zo’n intellectueel uitgedaagde kansenparel (15 lentes jong) door Grote Mo naar Hamburg gestuurd om een Tsjetsjeense maffiabaas om te leggen in Turks restaurant Back-Lava. Met een masker bestormde deze hedendaagse Einstein de Tsjetsjeense capo Rizvan A. Na twee schoten op diens benen ging F. er vandoor. Uit camerabeelden van een Italiaanse horecagelegenheid blijkt dat de doodsbange sicario (roflol) zich tussen ongeruste restaurantbezoekers. Zes personen zouden hem op straat gevolgd zijn en beschoten hebben. De moordpuber werd mishandeld en in zijn benen geschoten. Uiteindelijk werden hij, ome Rizvan en twee andere Kaukasuskoppen (vrij naar Reve) gearresteerd.

Mike F. was een bijzonder goede kandidaat voor de Darwin Award 2025 geweest, maar dan had hij wel het loodje moeten leggen.

Eerder zette onze eigen mocromaffia in het kader van de turf war in Duitsland een Nederlandse Eritreeër in voor een aanslag op een Turks gokhuis in Solingen. Ik schreef daarover voor GS: In juni nog vond er een multiculti-bomaanslag plaats op een etnisch uitgebate gokhal in Solingen, de dader was een 17-jarige Nederlandse Marokkaan (dat meldden de Duitse media in eerste instantie).

De eigenaar van het doelwit zou een miljoen euro verschuldigd zijn voor een partijtje nederwiet. De rekruut van de Mocromaffia overleefde de aanslag niet maar, komt wel in aanmerking voor de Darwin Awards 2024, tenzij hij zich had voortgeplant.

We kijken even naar de beelden.

De identiteit van de dader is bij mijn weten nooit bekend gemaakt, dus het blijft gissen naar zijn etniciteit. De zelfmoordaanslag - zo noem ik het gemakshalve maar even - was gericht op bookmaker Tipster in de Konrad-Adenauer-Straße en de aanpalende kroeg, die Neef heet. De baas van het gokhuisje heet Volker Turan maar de panden zouden eigendom zijn van de Libanese maffia.

De Konrad-Adenauer-Straße is sowieso een fijn straatje want een maand later na de fatale mislukaanslag voerde de politie met groot materieel een razzia uit. In de volksmond heet de straat de Döner-Meile, vermoedelijk geleend van de Curry Mile in Manchester.

De Duitse media lanceerden vorig jaar de term Bombensommer want 2 dagen voor de aanslag op het LFDY-filiaal in Amsterdam, knalde het bij de Vanity Club in de binnenstad van Keulen.

Ik bekeek even wat kiekjes op het Facebook-wandje van de Vanity en zag duizend jaar lik en een legertje hoeren. De pauperdrankjes zijn goed te betalen, maar de usual suspects (ongetwijfeld in de vodden van LFDY) moeten flink wat poeplappen trekken voor wodka en bubbles. Met zoveel alfamannetjes in een hok moet er wel bonje komen, en dat gebeurt dan ook.

Bild maakte een handige samenvatting van alle explosies van “Nederlandse” origine, met leuke foto’s en handige kaartjes. De Duitse media zijn overigens voorzichtig met het gebruik van de term Mocromaffia. Zo schrijft Der Tagesschau:

Hinweis der Redaktion zum Begriff "Mocro-Mafia": Auch wir verwenden diese Bezeichnung, weil sie weit verbreitet ist. Da die Bezeichnung umstritten ist, setzen wir sie in Anführungszeichen. Denn anders als der Name suggeriert, besteht das Netzwerk den Daten zufolge nicht ausschließlich aus Mitgliedern mit marokkanischen Wurzeln. Vielmehr handelt es sich um multinationale Banden, die etwa Kontakt zu spanischen Kriminellen halten und vor allem Geschäfte mit Kokain und Cannabis machen.

Erik Brouwer van de Panorama schreef een zeer gedetailleerd stuk over de koloniseringsdrang van de mocromaffia, dat u hier kunt lezen.

Brouwer: “Rechercheurs hebben eerst nog geen idee waarom al die zelfgemaakte bommen ineens in NRW ontploffen, maar volgens kenners heeft het te maken met de recente legalisering van cannabis in Duitsland. De ‘sogenannten Mocro Mafia aus Holland’ probeert de zwarte markt over te nemen, verkoopt ook coke en intimideert Duitse rivalen met bommen. De Nederlandse politie wordt geraadpleegd, agenten uit Noordrijn-Westfalen krijgen mappen vol vertaalde verhalen over de Mocro Maffia. Ze lezen en leren en komen na een paar uur bleek uit hun kamers. De meeste agenten weten heus dat het nogal uit de hand is gelopen bij de buren, maar bijna niemand dacht dat het zo erg is.

De Nederlandse criminoloog Robin Hofmann vertelt in de Rheinische Post dat NRW door Nederlandse criminelen ‘als een zelfbedieningswinkel’ wordt gezien. De legalisering van cannabis in Duitsland geeft de mocromaffia unieke mogelijkheden om extra miljoenen te verdienen door ‘een nieuwe markt te ontsluiten’. De ‘consumptie’ zal door de legalisering alleen maar stijgen, de mocromaffia wil de lucratieve zwarte markt controleren en hij stelt: “Dit stuk van de taart wil de mocromaffia hebben.”

Een van de redenen dat de mocromaffia het werkterrein naar bijvoorbeeld Hamburg verplaatst is het feit dat coke smokkelen naar de Rotterdamse haven steeds moeilijker wordt. De burgemeester van Hamburg, Peter Tschentscher, toonde zich in gesprek met De Telegraaf bezorgd. Hij erkende dat ook in de Hamburgse haven minderjarige uithalers uit Nederland worden gearresteerd.

De federale minister van Binnenlandse Zaken, Nancy Faeser, bezocht onlangs al een internationale taskforce over deze grensoverschrijdende criminaliteit. En de hoogste baas van de Duitse politie zei tegen De Telegraaf heel veel “Nederlandse” criminelen op te hebben gepakt. Hun gevaarlijke gedrag in de openbare ruimte bij achtervolgingen zou ’roekeloos’ zijn. Dat is natuurlijk een verwijzing naar onze plofkrakers, nog zo’n fijn exportproduct. Ook in Frankrijk kent men het probleem van de turf wars, die toch vooral een Noord-Afrikaans dingetje zijn. Zo wordt recente geknal in Anderlecht toegedicht aan de Algerijns-Marseillaanse maffia. Het Laatste Nieuws:

De voorbije week werd Brussel opgeschrikt door een reeks gewelddadige schietpartijen, voornamelijk in Anderlecht. In de beruchte wijk Peterbos viel daarbij een dodelijk slachtoffer, terwijl aan het metrostation Clemenceau een man zwaargewond raakte. Al snel werd duidelijk dat de schietpartijen gelinkt waren aan het drugsmilieu. Woensdag bevestigde minister Quintin in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken dat de feiten verband houden met de Algerijns-Marseillaanse maffia. “Het gaat om rivaliserende bendes en het opnieuw innemen van territorium”, aldus de minister.

De Franse terreurexpert Claude Moniquet vertelde mij eind vorig jaar: “De gangsterislam sluist een deel van de inkomsten door naar islamitische clubjes, die bijvoorbeeld in het machtsvacuüm duiken als de politie niet meer in de wijken komt. Die clubjes zorgen voor hun eigen bewaking op straat. Ik las vanochtend in de krant dat dit jaar, en het jaar is nog niet helemaal voorbij, alleen al in Frankrijk 45 ton cocaïne in beslag is genomen. Sommige gangsters in Frankrijk hebben een netto inkomen van 50.000 euro per dag. Een jaar geleden werd de baas van een bende islamitische drugshandelaren van de gevangenis naar de rechtbank overgebracht, in Normandië. Het konvooi werd aangevallen door gangsters, die twee bewakers doodschoten en drie zwaar verwondden. Niemand weet waar de ontsnapte crimineel is, niemand weet wie deze aanval heeft uitgevoerd. Het is allemaal in de juridische doofpot gestopt en de media zwijgen ook. Ik heb veel contact met terreurexperts in Frankrijk. Veel collega’s zijn bang voor een burgeroorlog. Alle ingrediënten en voorwaarden zijn aanwezig. Hoe lang pikt het gewone volk het nog, alle mesaanvallen, alle roofovervallen, alle moorden, alle verkrachtingen door asielzoekers of illegalen uit islamitische landen? In Frankrijk, maar ook in andere West-Europese landen zijn de overheden te tolerant geweest ten aanzien van het islamitische extremisme, met als gevolg dat er binnen een paar jaar grote aanslagen zullen plaatsvinden en dat er in Frankrijk een burgeroorlog komt."

Kortom: Duitsland, Nederland, België en Frankrijk zijn hard op weg narcocratieën met een mohammedaans, Noord-Afrikaans sausje te worden.