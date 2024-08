Ach, wie houdt er niet van vlinders, lieve mensen? Kent u dit prachtige lied van Marco de Hollander, dat hij dankbaar opnam nadat hij een langdurige crystalmethverslaving had overwonnen in De Hoop in Dordrecht.

Ik heb even opgezocht wat de initiatiefnemers precies voorstaan met hun leus. Welnu: “onder het symbool van de kleurrijke vlinder, een symbool van geweldloos verzet, komen democratische krachten uit het hele sociale spectrum samen in het burgerinitiatief. Wij streven het langetermijndoel na om de voedingsbodem voor rechts-extremistische inspanningen in de samenleving weg te nemen."

De bijnaam van Solingen is al sinds eeuwen Klingenstad. Een kling is zowel in het Duits als in het Nederlands het lemmet van een sabel. Wij kennen de uitdrukking “over de kling jagen”. De volledige uitdrukking is ‘iemand het hoofd over de kling jagen’. Onthoofden dus. Onthalzen.

Islamfascisme valt uiteraard niet onder Braun, want de islam is zo Bunt als de regenboogvlag van de letterbakgekkies. Deze aanslag is wederom een deuk in het imago van de Willkommenskultur en de ideale multiculturele samenleving, zoals gedroomd door Frau Merkel. In juni nog vond er een multiculti-bomaanslag plaats op een etnisch uitgebate gokhal in Solingen, de dader was een 17-jarige Nederlandse Marokkaan. De eigenaar van het doelwit zou een miljoen euro verschuldigd zijn voor een partijtje nederwiet. De rekruut van de Mocro Mafia overleefde de aanslag niet maar, komt wel in aanmerking voor de Darwin Awards 2024, tenzij hij zich had voortgeplant.

Nog even het reglement van die schitterende prijs: In the spirit of Charles Darwin, the father of evolution, the Darwin Awards commemorate individuals who protect our gene pool by making the ultimate sacrifice of their own lives. Darwin Award winners eliminate themselves in an extraordinarily idiotic manner, thereby improving our species' chances of long-term survival. All humans who meet the following criteria are eligible to win: Reproduction (Out of the gene pool: dead or sterile.) Self-Selection (Cause one's own demise). Excellence (Sublimely idiotic misapplication of judgment.) Maturity (Capable of sound judgment.) Veracity (The event must be true).

Ik heb zo mijn vraagtekens of kleine Mo uit de shallow gene pool capable was of sound judgement. Maar een kniesoor die daar op let, want verder is hij een uitmuntende kandidaat.

Solingen heeft iets met brandbommen. Eind mei 1993 stichtten vier extreemrechtse jongeren brand in de hal van een huis waarin de Turkse familie Genç woonde. Twee vrouwen en drie meisjes kwamen om, veertien anderen raakten gewond. Christian B., Markus G., Christian R. en Felix K. waren woedend omdat ze wegens dronkenschap uit een verenigingsgebouw waren gezet door Turkse bezoekers. Daarbij werd ook gevochten.

De aanslag schokte de bevolking van Duitsland en veel andere landen. Het kwam onder meer tot een blokkade van een autosnelweg bij de luchthaven van de toenmalige zetel van de Duitse regering in Bonn en tot ernstige ongeregeldheden in het centrum van Solingen. In binnen- en buitenland werd massaal met afschuw gereageerd op de aanslag. In de dagen na de aanslag trokken Turkse en Duitse jongeren plunderend door de binnenstad van Solingen. Enkele dagen later demonstreerden zo'n 15.000 mensen tegen xenofobie, racisme en 'rechtse terreur'. In Nederland speelde het populaire KRO-radioprogramma The Breakfast Club (Radio 3FM) in op de ook in ons land land ontstane verontwaardiging over de gebeurtenis in Solingen. De diskjockeys Peter van Bruggen en Jeanne Kooijmans werden aanvoerders van een actie om briefkaarten met het opschrift "Ik ben woedend" naar Helmut Kohl op te sturen. In openbare gelegenheden en televisiemagazines waren exemplaren te vinden om in te vullen en op de post te doen. "Vijf onschuldige vrouwen en meisjes zijn levend verbrand, alleen maar omdat ze buitenlander zijn. Via deze briefkaart wil ik laten weten dat ik verbijsterd ben", stond er als motivatie op te lezen. Uiteindelijk werden er 1,2 miljoen protestkaarten bezorgd bij de Duitse regering in Bonn.

Het zou leuk en ludiek zijn als het Nederlandse volk eens een briefkaartenactie op touw zou zetten tegen het islamitische geweld in heel Europa, maar naar welk postadres moeten die treinwagons vol haatpost gestuurd worden? Frau Merkel is natuurlijk grotendeels verantwoordelijk voor de massale import van verwarde eenzame wolven met diabetes uit culturen die gelijk zijn aan de onze en waarvan wij nog veel kunnen leren, maar dat is mosterd na de maaltijd. Het komt erop neer dat de Duitsers, maar ook Nederlanders en Fransen, lijdzaam toekijken en in het beste geval op de AFD, Le Pen of Wilders stemmen. De kans dat je wordt neergestoken door een boze mohammedaan, valt in de categorie dood-door-keukentrapje, zo wordt er in het algemeen gedacht, daarbij geholpen door de media die islamitisch geweld systematisch downplayen. Nix aan handa, doorlopen mensen. Tijdens de hoogtijdagen van de welkomstcultuur van Merkel, waren de “incidenten” waarbij mohammedaanse asielzoekers betrokken waren, schering en inslag. In de kranten werden het faits divers, tenzij het een gruwelijke moord en verkrachting betrof. Afghaanse, Somalische en Afrikaanse knullen die zich spontaan begonnen af te rukken in een zwembad, bij voorkeur in het pierebadje, haalden niet eens meer het nieuws. Wat mij meest irriteerde, was de totale naïviteit van de Willkommenskultur. Alsof de van de testosteron uit elkaar knallende knullen uit primitieve islamitische landen, waar een blote hand van de buurvrouw al voor consternatie zorgt, zomaar kunnen aarden in het hypermoderne Duitsland en ook nog eens een boost voor de economie zullen zijn.

Ik zit deze ochtend de Nederlandse kranten te checken qua berichtgeving en de schrijvende apen van het Belgische mediakartel piekeren zich suf over de aard van de aanslag en de motieven van de dader (als de kranten tenminste niet in de AI-modus staan). Het zal toch geen mohammedaan zijn die zomaar een islamitische moordaanslag pleegt? Vermoedelijk hangt de GeenStijl-bingokaart voor aanslagen boven de bureautjes van het hoernaille.

De burgemeester van Berlijn kwam vannacht, vrijwel meteen na de terreuraanslag in Solingen, met het voorstel messen te verbieden. Dat doet mij denken aan Zweden, waar een theologisch conflict tussen twee personen van kleur uit Eritrea nogal uit de hand liep in de Ikea van Västerås, met als gevolg dat twee Zweedse dames het leven lieten door steken van diverse keukenmessen. Na de slachtpartij sloot IKEA Västerås tijdelijk de deuren en schortte vervolgens de verkoop van messen op uit bezorgdheid voor het personeel. Stoute messen!

Het is ook een beetje een Halsema-oplossing. De geliefde burgemeester van Amsterdam liet struikjes weghalen op de plek waar een oude dame die haar hondje uitliet werd verkracht en vermoord door een asielzoeker. Boze bosjes! Huruy G. vergreep zich een paar jaar later in een spreekkamer van het Justitieel Complex Zaanstad aan een verpleegkundige. Hij masturbeerde voor haar neus en vloog haar aan toen ze probeerde te ontsnappen. Ook greep hij een andere collega bij haar borsten. De verpleegkundige:"Door de aanranding ben ik het vertrouwen in mezelf en anderen kwijtgeraakt." maar Hoeroei is natuurlijk het grootste slachtoffer van dit multiculturele drama, dat moge duidelijk zijn.

Burgemeester Wegner van Berlijn vannacht: "Ik denk dat we geen discussies nodig hebben over de maten en lengtes van messen. We moeten praten over de oorzaken, we moeten praten over de daders.”

De Berlijnse politiechef Barbara Slowik windt er geen doekjes om: “De daders zijn meestal jong, mannelijk en hebben een migrantenachtergrond. Dit zijn punten die we ook moeten benoemen.”

“De afgelopen jaren is er in de hoofdstad sprake van een algemene toename van de geweldsmisdrijven, evenals van het aantal niet-Duitse criminelen,” zegt Slowik. “Niet-Duitsers zijn oververtegenwoordigd. Om het maar ronduit te zeggen: volgens onze cijfers is het geweld in Berlijn jong, mannelijk en heeft het een niet-Duitse achtergrond. Dit geldt ook voor mesgeweld.”

Moslims en messen blijven, mede dankzij Mohammed Bouyeri, hardnekkig met elkaar verbonden. In 1988 studeerde ik Midden-Oostenstudies aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Een professor opende het college met de woorden: ''Als een joodse jongen veertien jaar wordt, krijgt hij boeken van zijn ouders, een Arabische jongen krijgt van zijn vader een mes.'' Dat zegt nog niets over de religie van de Arabier, want het scheldwoord voor Marokkaanse joden in Israël is sakinai'im, Hebreeuws voor messentrekkers.

Vorig jaar vonden er in Berlijn meer groepsverkrachtingen plaats dan het jaar daarvoor. Buitenlanders onder de verdachten zijn aanzienlijk oververtegenwoordigd. De onverdachte Berliner Zeitung citeert vandaag uit antwoordbrief van staatssecretaris Christian Hochgrebe (SPD) van Binnenlandse Zaken. Over de oorzaken van de toename van het aantal mesaanvallen schrijft Hochgrebe dat deze “divers en complex” zijn – hij geeft geen commentaar op het hoge aandeel buitenlandse en migrantenverdachten. Anderen - de LeoLucassen-achtigen - ontkennen daarentegen volledig dat er een direct verband bestaat tussen het misdrijf en de herkomst. Claudius Ohder, emeritus hoogleraar criminologie aan de Berlijnse School voor Economie en Recht, zei tegen rbb Inforadio : Het beweren van zulke dingen is ‘onzin’ en ‘niet op bewijs gebaseerd’.

Stefan Luft, migratieonderzoeker aan het Instituut voor Politieke Wetenschappen van de Universiteit van Bremen, is het daar absoluut niet mee eens. Het is “geen toeval” dat buitenlanders en mensen met een migratieachtergrond oververtegenwoordigd zijn in de statistieken, legt hij uit. “Er blijft een onverklaarbaar residu achter als je het probleem uitsluitend via sociale factoren wilt verklaren”, vertelde Luft aan de Berliner Zeitung. “Het is bewezen dat moslimfamilies aanzienlijk meer bereid zijn om conflicten met geweld op te lossen. Normen van mannelijkheid die geweld legitimeren werden als verklaring aangehaald.”

Ruud Koopmans, van onder andere de De Asielloterij, zag de bui al hangen en twiette vandaag dit: