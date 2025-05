Daar gaan we: weer. In Stuttgart is aan het begin van de avond iemand in een Mercedes G-Klasse ingereden op een groep mensen bij een tramhalte. De politie heeft het over 'meerdere gewonden, waaronder ook zwaargewonden'. Op beelden van de plek des onheils is onder meer een aan flarden gereden kinderwagen te zien. De bestuurder is vrijwel direct na de actie gearresteerd, hoewel officieel nog onduidelijk is of het gaat om opzet. Over de identiteit van de man is nog niets bekend.

Update: Politie meldt nu 8 gewonden, 3 zwaargewonden waarvan 1 wordt gereanimeerd. Volgens berichten op X gaat het om de vrouw met de kinderwagen.

Update: Bestuurder was '42-jarige man', politie gaat uit van een tragisch ongeluk.

Update: Nog altijd 3 gewonden in levensgevaar. Volgens SWR is een van de gewonden een jong kind.