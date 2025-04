De man die een auto in de fik stak op de Dam is dood

De man die zijn auto (en zichzelf) in brand stak op de Dam in Amsterdam is overleden. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. De recherche had sterke vermoedens dat de vijftigjarige Noord-Hollander zichzelf van het leven wilde beroven. Hij werd na zijn daad zwaargewond en niet aanspreekbaar naar het ziekenhuis vervoerd. Daar is hij overleden.