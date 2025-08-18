achtergrond

Brekend politiek medianieuws! Tijs van den Brink verlaat de EO (Dit is de dag, Dit is Tijs en de podcast De Spindoctors) en wil nu Kamerlid worden voor het CDA. Van den Brink zit al 25 jaar bij de EO, en verdiende daar de schitterende bijnaam "poephoofd". Zeg het maar in je eigen woorden, Tijs! ‘Na de val van het kabinet heb ik de stoute schoenen aangetrokken en een sollicitatiebrief geschreven naar het CDA. Of het uiteindelijk tot een Kamerlidmaatschap komt, wordt bepaald door het CDA en de kiezer. Dat is spannend, maar ik zet deze stap met overtuiging.’ Is dat even een dikke meevaller voor de nietszeggende Bontebal. Op naar de 40 zetels!

