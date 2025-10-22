Nog een week tot de verkiezingen en dus is het grote voorsorteren in volle gang. Ging het eerder al over wie Henri Bontenbal allemaal in het Leger van de Heer zou willen hebben (namelijk geen clown), gaat het nu over waar die extreem harde heteroseksueel zélf zou willen zitten. Nou, alleen in het kabinet als PREMIER. Premier Bontenbal. Want Wilders zal het nooit worden, Jetten is te klein en Timmermans, nou ja, nogal een lul. Premier Bontenbal, mensen. Uw premier. Premier Bontenbal. Hoe bekt dat?