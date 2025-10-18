achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Haha. Bontenbal (CDA) wil 'geen clown in kabinet'

Goeie, Henri

He dat is leuk. Henri Bontenbal, van het CDA, wil geen 'clown in het kabinet'. Een clown in het kabinet, wat moet je je daar eigenlijk bij voorstellen? Iemand die de hele dag bezig is met hoe hij in de beeldvorming overkomt en daar het coronabeleid op afstemt? Iemand die zo bang is voor een paar vervelende opmerkingen in talkshows dat hij miljoenen belastinggeld uit wil geven aan mondkapjes waar niemand op zit te wachten? Iemand die zegt dat hij heel veel huizen gaat bouwen en die het dan niet lukt om heel veel huizen te bouwen? Iemand die een wet betaalbare huur invoert die ervoor zorgt dat de huren onbetaalbaar worden? Zo iemand? En dan met hele rare schoenen zeker.

Tags: henri bontenbal, hugo de jonge, clown
@Ronaldo | 18-10-25 | 15:45 | 193 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Hugo de Jonge kan niks

Zo hard falen, zo grenzeloos optimistisch

@Mosterd | 26-06-24 | 13:00 | 110 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.