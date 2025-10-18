Haha. Bontenbal (CDA) wil 'geen clown in kabinet'
Goeie, Henri
He dat is leuk. Henri Bontenbal, van het CDA, wil geen 'clown in het kabinet'. Een clown in het kabinet, wat moet je je daar eigenlijk bij voorstellen? Iemand die de hele dag bezig is met hoe hij in de beeldvorming overkomt en daar het coronabeleid op afstemt? Iemand die zo bang is voor een paar vervelende opmerkingen in talkshows dat hij miljoenen belastinggeld uit wil geven aan mondkapjes waar niemand op zit te wachten? Iemand die zegt dat hij heel veel huizen gaat bouwen en die het dan niet lukt om heel veel huizen te bouwen? Iemand die een wet betaalbare huur invoert die ervoor zorgt dat de huren onbetaalbaar worden? Zo iemand? En dan met hele rare schoenen zeker.
