Een dag voor Prinsjesdag hebben Henri Bontenbal (type voetbal, Schopvogels 5, linksback, wel aanvoerder, alleen op zaterdag) en Rob Jetten (type Hockey7, tongen in het fietsenhok, derde helft belangrijk) een heuvel gevonden om op te sterven: SPORT. Wat een saaie heuvel. Huuuu huuuuu het aantal zwemdiploma's gaat omlaag en huuu huuuu 'honderdduizenden mensen' stoppen met sporten. Leuk dat ChatGPT denkt dat er wat mensen kappen met achter een bal aanhollen maar is DIT nou de politieke oerknal zo even voor de APB? De boodschappen zijn niet meer te betalen, de peut is loeiduur, energieprijzen rijzen de pan uit, woningen zijn voor veel mensen onhaalbaar, huren zijn niet op te hoesten, je moet je juwelen verkopen om met de trein van A naar B te kunnen, een keet verbouwen is door bouwprijzen onmogelijk, voor een glas pils in de grote stad betaal je € 5 en Jetten en Bontenbal maken zich druk om Roderik die twee tientjes extra moet aftikken voor de tennisclub - voor mensen met een kleine portemonnee zijn de lastenverlichtingen en inkomensmaatregelen die tegenover de btw-verhoging staan juist goed nieuws. Maar nee hoor: "CDA en D66 vrezen dat een verhoging van belasting ten koste gaat van de gezondheid van Nederlanders, maar ook van het verenigingsleven." Ja, want het bier in de kantine heeft zeker nog wél een normale prijs. Voor mensen zonder geld zijn er altijd wel openbare sporttoestellen, vrij toegankelijke tennisbanen, trapveldjes, hardlooproutes (!), Stadspassen, sportclubs die echt wel met je meedenken, regelingen, enzovoorts. En als je bang bent dat kinderen verzuipen GA JE WEER SCHOOLZWEMMEN. Sport. Belangrijk hoor, maar toe effe.