Het kan dus nog verrotter want die opportunistische tweet van Dilan Yesilgöz is op fenomenale wijze overgetoept door Rob Jetten: "Vreselijk, Douwe Bob moet vluchten met zijn gezin. @DilanYesilgoz beschuldigde hem zonder de feiten te kennen. Ze kreeg meermaals de kans haar woorden terug te nemen. Maar dat deed ze niet. Met deze hijgerige politiek wakkert Yesilgöz haat, verdeeldheid en wantrouwen aan. Ons land verdient beter. Laten we kiezen voor een politiek die verantwoordelijkheid neemt en mensen bij elkaar brengt." Om maar in de muziek te blijven: DIT is dus politiek opportunisme van de valse snaar. Nog ietsje hijgeriger en goorder, deze dubbele traktatie: campagne voeren óver de rug van Douwe Bob (nog even los van wat die knakker allemaal roept en beweert) óver de rug van Dilan Yesilgöz, die hij 'haat, verdeeldheid en wantrouwen' aansmeert om zelf maar wat smerige stemmetjes extra te kunnen ritselen. En terwijl Rob Jetten zich kan gaan zitten schamen in de ballenbak geven wij muziekliefhebbers elkaar de hand, en is het te hopen dat Douwe Bob z'n gitaar ook heeft meegenomen naar Elba.