Het is met afstand de allerkudste rel van het jaar en de rel wordt weer wat sneuer. Onze nationale leenlul Douwe 'jouw leven gaat naar de kanker' Bob die z'n miljoen problemen (drank, drugs, agressie, enz.) op anderen projecteert en na zijn tirade om niet op te treden voor Joodse kindertjes EXCUSES eist van Dilan Hysterius. Die inderdaad een uitermate opportunistisch tweetje eruit jankte en vervolgens smeekte om een kop koffie, waarop Douwe Bob rightly so zegt dat hij daar effe geen zin in heeft. Ga maar lekker koffiedrinken zonder politieke bijbedoelingen. Maarrrrr dan laat Douwe Bob aan Cumberto weten: "Ik heb ervoor gekozen om niet aan te klagen. Maar het scheelde weinig. Ik wil m’n tijd besteden aan positieve dingen en door gaan met verbinden." Ja. Dat is precies wat je aan het doen bent. Positieve dingen en verbinden.