Zo dan. Op DAG 4 van de grote Douwe Bobhef komt Dilan Yesilgöz, die zichzelf zondag tot hoofdpersoon in dit hemeltergende schouwspel twitterde, met een video van ZEVEN MINUTEN waarin ze nog even rustig op alles reflecteert. Zoals dat hoort bij video's waarin je uitlegt hoezeer je het allemaal betreurt is de video geschoten vanaf een BANK. In de video legt de ophefkoningin onder andere nog even haarfijn uit wat zionisme nu precies is, een lesje dat Douwe Bob beter zondagochtend had kunnen krijgen. In tegenstelling tot de 'mijn tweet klopt' van gisteren komt er aan het eind van de video een voorzichtig 'mijn tweet had anders gemoeten' uit. Douwe Bob is - denkt ze - geen Jodenhater, maar het ontkennen van het recht op een Joodse staat en het verketteren van zionisme is wél Jodenhaat. Duidelijker gaat het niet worden. Eindstand van vandaag: Dilan betreurt de ophef, de bedreiger van Grauwe Snob is opgepakt en IkBenSophieHermans keert niet terug op de VVD-lijst voor de Tweede Kamer. Dat laatste heeft er even niets mee te maken, maar toch mooi meegenomen.