Hé maar dit is leuk voor al die Grachtengordeltypes die de hele dag lopen te zeiken dat Vandaag Inside in Nederland veel te belangrijk is tijdens de verkiezingen. Een inhoudelijke discussie van een kwartier over DE INHOUD, waarin bovendien het standpunt van de Grachtengordel wordt verdedigd door de dominante opiniemaker van Vandaag Inside, te weten de seculiere ds. Derksen van de Anti Woke Gemeente die God hetzelfde vindt als Sinterklaas. Waar zie je dat nog? Bij Vandaag Inside dus!

Beter dan al die talkshows waar het alleen maar over DE PEILINGEN* gaat of niet? Maar die inhoud dus: bij Nieuwsuur zijn ze zich een hoedje geschrokken over islamitische en reformatorische scholen waar je wel homo mag zijn, maar niet homo mag doen. Daar hebben ze Henri Bontenbal een vraag over gesteld en die ging toen vooral artikel 23 verdedigen, omdat hij tegen seculiere staatsscholen is (en voor Renaissancescholen). Dat werd meteen geïnterpreteerd als 'CDA wil homo's de kast in' (in deze seculiere samenleving a bit rich) en toen moest Henri Bontenbal zich weer uit die positie wurmen, en dat deed hij door te zeggen dat hij het oneens was met Henri Bontenbal. Henri Bontenbal (die van gisteren) wil nu dat de Onderwijsinspectie ervoor gaat zorgen dat homoseksualiteit gewoon MAG in de Bible Belt en bij de moslims. Nou succes Henri.

*Beter dat het zo veel over de peilingen gaat, anders gaat het namelijk over de thema's die antipeilingpopulist Marcel van Roosmalen belangrijk vindt en krijg je een Tweede Kamer op basis van de voorkeuren van Marcel van Roosmalen, in plaats van een Kamer op basis van de voorkeuren van kiezers, zoals een beetje de bedoeling is in een democratie