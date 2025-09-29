De Sherlock Holmes Divisie van Nieuwsuur heeft na negen maanden onderzoek over onze scholen + tweehonderd vergadersessies hoe ze 'reformatorisch' in het verhaal kunnen frommelen weer eens een daverende conclusie gedaan: "Verschillende reformatorische en islamitische scholen dragen bepaalde boodschappen uit die botsen met democratische waarden als gelijkheid en verdraagzaamheid." Gaap. Dat weet iedereen natuurlijk allang, maar als je erop wijst duwen dit soort GLPvdA-halfjes je gretig in de hoek van de islamofobie. Eerder bleek uit 'onderzoek' van Nieuwsuur ook al dat lesmateriaal op islamitische scholen vol staat met homohaat, strenge kledingvoorschriften voor meiden en andere achterlijke crack. Jodenhaat, anti-Westers gelul, het faciliteren van radicale haatpredikers en dan hebben we het nog niet eens gehad over de weekendscholen, waar de homo's onomfloerst van het dak geflikkerd mogen worden. LIGT DAT DAN AAN DE SCHOLEN? Nou nee, dat ligt aan de religie. Jamaar de Christenen? Ja, die zijn ook heel erg.