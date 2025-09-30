Huh. Is Polder-Tate Davey Verbeek MOSLIM?
Dank RTL voor het inkijkje in de mindset van een jonge moslim zonder dat er de gebruikelijke roze bril van het exotisme tussen zat. Ws omdat het rtl geheel is ontgaan dat Davey net als zijn grote voorbeeld Tate moslim is. Door gebrek aan rolpatronen ws bekeerd in online steegjes pic.twitter.com/lotAKtVyap— seven (@seven__) September 29, 2025
Ja en dan nu de reden dat Davey Verbeek de komende dagen geruisloos uit het nieuws gaat verdwijnen (dat denken wij niet echt, het is geen samenzwering, die knul zijn fifteen minutes zijn gewoon op, maar gun ons nou even deze complottheorette over de meen striem miedieja). De veelbesproken First Dates-deelnemer met traditionele denkbeelden over de verhouding tussen man en vrouw is namelijk moslim. Tenminste, hij heeft vorig jaar op zijn TikTok een video geplaatst waarin hij schrijft "Hier doe ik het allemaal voor..." en daarna een plaatje van de Koran, en als bijschrift "Mag iedereen hier in zichzelf vinden doormiddel van de barmhartige [emoji van de kaaba]" en de hashtags #islam #leven #gebed #quran en #voorjou. Je zou haast denken dat zijn denkbeelden heel goed passen bij die van de echte Andrew Tate, die dus ook moslim is. Zou het kunnen dat die hele 'manosphere' waar iedereen zo bang voor is juist wordt geholpen en aangewakkerd door de groeiende islam in Nederland? En zou het kunnen dat je dit probleem nooit op gaat lossen als je tegelijkertijd de rode loper uitrolt voor die achterlijke godsdienst? Nou? Iemand? Vanavond bij RTL Tonight misschien?
