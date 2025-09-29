Kwaliteitsblad Story over het huwelijk van Erben Wennemars: "Renate stopte destijds met haar tv-carrière toen haar oudste kind werd geboren. 'Ik mis de schijnwerpers helemaal niet,' vertelt Renate aan Story. 'Het is heerlijk om in de anonimiteit te leven. Toen ik stopte met werken, reisde Erben als profschaatser de hele wereld over. Ik zorgde thuis voor de kinderen. Dat was geen opgave. Ik vond het fijn.'"

Slijpsteen voor de geest Nieuwe Revu over het echtpaar Gijs Rademakers: "Elke dag is een verrassing en we steunen elkaar bij alles. Zo is Yang toen ik bij RTL begon gestopt met werken, omdat ik wel doorhad dat ik zes à zeven dagen per week aan de bak zou moeten."

The London Review of Books onder de websites LINDA over de vrouw van Beau van Erven Dorens en opvoeden: "Selly is supergoed, is fantastisch. Die kan dat heel geweldig. Ik denk dat ik eerder, hoewel dat een cliché is, achter haar aan loop."

Dus dan denk je: als ze bij RTL Tonight polderTate Davey uit gaan lachen over zijn ouderwetse ideeën aangaande man-vrouwverhoudingen, dan stelt Floor Bremer, of desnoods Astrid Holleeder, ook wel een kritische vraag aan een van de drie mannen aan tafel.

Toch?

Toch?