RTL Last Night: Nul (0) kritische vragen aan Beau, Gijs en Erben over traditionale man-vrouwrollen

Bij de loodgieter thuis lekken de kranen

Kwaliteitsblad Story over het huwelijk van Erben Wennemars: "Renate stopte destijds met haar tv-carrière toen haar oudste kind werd geboren. 'Ik mis de schijnwerpers helemaal niet,' vertelt Renate aan Story. 'Het is heerlijk om in de anonimiteit te leven. Toen ik stopte met werken, reisde Erben als profschaatser de hele wereld over. Ik zorgde thuis voor de kinderen. Dat was geen opgave. Ik vond het fijn.'"

Slijpsteen voor de geest Nieuwe Revu over het echtpaar Gijs Rademakers: "Elke dag is een verrassing en we steunen elkaar bij alles. Zo is Yang toen ik bij RTL begon gestopt met werken, omdat ik wel doorhad dat ik zes à zeven dagen per week aan de bak zou moeten."

The London Review of Books onder de websites LINDA over de vrouw van Beau van Erven Dorens en opvoeden: "Selly is supergoed, is fantastisch. Die kan dat heel geweldig. Ik denk dat ik eerder, hoewel dat een cliché is, achter haar aan loop."

Dus dan denk je: als ze bij RTL Tonight polderTate Davey uit gaan lachen over zijn ouderwetse ideeën aangaande man-vrouwverhoudingen, dan stelt Floor Bremer, of desnoods Astrid Holleeder, ook wel een kritische vraag aan een van de drie mannen aan tafel.

Toch? 

Toch?

Toch?

Maar nee. Wat Angela de Jong zei: "Hij vond drie hysterische duiders tegenover zich en een dito presentator." Dieptepunt was wel Beau van Erven Dorens die een of ander totaal ongemeend onzinverhaal hield over dat hij zou willen dat alle vrouwen overal de macht hadden (GA DAN BEAU, GA DAN) en krijgt een lauw applausje en verder is het een beetje roepen dat die Davey een zielig joch is. Zeg er iets van Sander Schimmelpenninck! Oh nee die is met vaderschapsverlof.

Is wel zo!

Tags: rtl tonight, davey, erben wennemars, gijs rademakers, beau van erven dorens
@Ronaldo | 29-09-25 | 15:05 | 72 reacties

