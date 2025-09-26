achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Kijken. Knul zonder seksleven probeert tevergeefs seksleven op te doen bij First Dates

Nou allemaal even naar hem wijzen en heel hard lachen. Wat een kneus!

Hadden wij even gemist omdat we ambities een seksleven hebben maar deze week zat een jongen die de verzamelde werken van dhr Tate heeft ingeslikt bij First Dates om de verzamelde werken van dhr Tate weer uit te braken. Heel gek maar met behulp van dergelijke FVD-jugendkots ga je dus: niet naaien. Tien procent van de mannen krijgt negentig procent van de vrouwen en jij krijgt er nooit een. Ha! Nou hele aflevering hier, enige mannenemancipatie misschien toch geen overbodige luxe.

Tags: first dates, hele avond rukken, sad
@Schots, scheef | 26-09-25 | 12:25 | 217 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Coming Out Day KNVB: stopt met regenboogband

KNVB komt uit de kast als opportunistische bond die altijd kiest voor geld

@Ronaldo | 12-10-23 | 09:00 | 95 reacties

Ook al kapotgedeugd: Monopoly

Die hebben zeker de verkiezingsuitslag gemist

@Ronaldo | 19-03-21 | 09:02 | 0 reacties

Telegraaf-journalist start volksgericht

Achtung achtung! Volksgenossen! Hier spricht der Raymond!

@Mosterd | 21-07-18 | 14:10 | 0 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.