Hadden wij even gemist omdat we ambities een seksleven hebben maar deze week zat een jongen die de verzamelde werken van dhr Tate heeft ingeslikt bij First Dates om de verzamelde werken van dhr Tate weer uit te braken. Heel gek maar met behulp van dergelijke FVD-jugendkots ga je dus: niet naaien. Tien procent van de mannen krijgt negentig procent van de vrouwen en jij krijgt er nooit een. Ha! Nou hele aflevering hier, enige mannenemancipatie misschien toch geen overbodige luxe.