Kijken. Knul zonder seksleven probeert tevergeefs seksleven op te doen bij First Dates
Nou allemaal even naar hem wijzen en heel hard lachen. Wat een kneus!
Hadden wij even gemist omdat we
ambities een seksleven hebben maar deze week zat een jongen die de verzamelde werken van dhr Tate heeft ingeslikt bij First Dates om de verzamelde werken van dhr Tate weer uit te braken. Heel gek maar met behulp van dergelijke FVD-jugendkots ga je dus: niet naaien. Tien procent van de mannen krijgt negentig procent van de vrouwen en jij krijgt er nooit een. Ha! Nou hele aflevering hier, enige mannenemancipatie misschien toch geen overbodige luxe.
