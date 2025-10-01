GSTV. Gezellig borrelen met manosphere-moslims in het Stamcafé
nul-punt-nulletje graag
Ja de politiek moet ook een beetje normeren hè, en wie zijn wij om ze die kans te ontzeggen. Dus als er dan in First Dates een jongen zonder seksleven opduikt die naarstig op zoek is naar een seksleven maar dat niet krijgt omdat hij een onbeschofte hork met een dokterstitel in de Tatologie is en daarna de semi-geëmancipeerde mannen van RTL Tonight hem in de uitzending hebben en hij vervolgens nog ex-kaffir blijkt te zijn ook nou ja dan is de tijd gekomen dat Kamerleden zich moeten uitspreken. Altijd leuk als alle dingen die vervelend zijn aan het conservatisme samenkomen in één knul en die knul nog Davey heet ook.
Nou en dit is dan ook maar meteen het Stamcafé