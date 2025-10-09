Ja hartstikke oneerlijk natuurlijk dat Trump er straks geen voor de Vrede krijgt, maar de echte diefstal vond zojuist toch plaats bij de Nobelprijs voor de Literatuur, die is toebedeeld aan ene László Krasznahorkai. Wij hebben onze Chef Boeken gevraagd of 's mans oeuvre veel soeps is, dus die is nu driftig iemand aan het appen die doet alsof hij obscure Hongaarse fictie leest en laat het zo snel mogelijk weten. Hoe dan ook, vandaag verschijnt de nieuwe roman van Arnold Karskens, die er bij Ongehoord Nederland werd uitgekieperd want ongewenst en ongepast gedrag, dus het boek gaat over er bij Ongehoord Nederland worden uitgekieperd want ongewenst en ongepast gedrag. Karskens zou bij ON ooit over iemand hebben gezegd dat ze een lekker kontje heeft en dus heet de roman Lekker kontje: vals beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag in de omroepwereld (het kan verkeren, red.). Wat veel mensen niet weten is dat de fictie van Arnold Karskens zo mogelijk nog beter is dan zijn non-fictie. Dat bleek eerder onder andere uit onderstaand fragment, waarin hij voordraagt uit eigen werk. "Haar tepels voelden hard aan, als gedroogde krenten," om maar een zijstraat te noemen. Even later omschrijft hij haar schaamhaar als "een dikke bos Javaanse Jongens" en voor je het weet ben je vergeten dat Jan Wolkers überhaupt ooit bestaan heeft. Ons exemplaar is vast besteld; over de monumentale Ongehoord-puinzooi leest u spoedig in het roze boekenkatern. Ondertussen is sterverslaggever Jonathan Krispijn geheel op eigen initiatief vertrokken bij ON om een kanaal op te richten waar hij zich eindelijk kan vastbijten in onderwerpen die hem aan het hart gaan - of en zo ja waarom Israël op 7 oktober 2023 zijn eigen burgers gijzelde en vermoorde, bijvoorbeeld.

Fascinerend.

Instant update Karskens ook al niet genomineerd voor de NS Publieksprijs. Toeval?