Er is een ONTWIKKELING in het onderzoek van het Commissariaat voor de Media naar omroep Ongehoord Nederland. Daar schreven we al eerder dit schizofrene topic over, omdat wij een eventuele boete voor 'belangenverstrengeling' van presentator Tom de Nooijer absurd vinden, maar een eventuele boete voor 'belangenverstrengeling' van oud-bestuurder (en oud-PVV-minister) Reinette Klever die haar dochter een baantje bezorgde juist niet. En we weten nu dat Ongehoord Nederland een boete heeft gekregen, maar niet precies waarvoor. "In een reactie laat het CvdM weten dat de boete vanwege meerdere overtredingen is opgelegd. Deze redenen zijn opgenomen in een nog niet gepubliceerd sanctiebesluit. Daarom kunnen nog niet alle redenen voor de boete worden toegelicht." Doe eens publiceren dan!