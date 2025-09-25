DRIE HONDERD DUIZEND EURO. U verdient zuks niet in één jaar, maar in Ter Apel hoeven ze er niet eens hun nest voor uit. Met dank aan de lachende mensensmokkelaars van het Centraal Omvolkings Apparaat (COA) die het uit de klauwen laten lopen aan het normaliseren zijn. Al de hele week is het kassa in Ter Apel, want meer alsdan 2000 logeetjes in het aanmeldcentrum, en dat levert per dag een boete op van 50.000 pietermannen. Goes without saying dat die boetebedragen niet van het salaris van het falende, prutsende, slecht presterende COA-bestuur wordt afgetrokken, maar dat u lekker mag dokken. Hoe ziet dat er nu uit, die DRIE TON GeenStijl? Nou zeau. Foto: Politie.