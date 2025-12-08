achtergrond

Ter Apel al 2,25 miljoen rijker door clowns COA

asielinstroom weer naar 1000 +++ stationsplein Emmen veiligheidsrisicogebied +++ 100%-controle reizigers OV +++ preventief fouilleren vanaf nu toegestaan +++ extra boa's ingezet +++ extra verlichting geplaatst +++ meer groen +++ veel overlast door 400-650 veiligelanders

Za-Zo-Ma - 1-2-3, en dat is dan 3 x 50.000 en dan komt het totaal op € 2.250.000,- alstublieft dankuwel. Sinterklaasweekend was weer retedruk in Ter Apel en dan mag het COA weer De Boete aftikken. Meer alsdan 2000 logeetjes in het aanmeldcentrum? Kassa! Hoe druk was het precies in Ter Apel (ongeveer 1000) & zaten ze daar braaf op zaterdagavond naar de kerstcommercials van de supermarkten te kijken? Nee natuurlijk niet. Die waren naar het NS-station van Emmen, zonder kaartje uiteraard. Och mensen, hadden we maar een democratie, verkiezingen en politieke partijen die bereid zijn om iets aan de aanhoudende ellende te doen.

@Pritt Stift | 08-12-25 | 19:00 | 92 reacties

