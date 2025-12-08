Ter Apel al 2,25 miljoen rijker door clowns COA
asielinstroom weer naar 1000 +++ stationsplein Emmen veiligheidsrisicogebied +++ 100%-controle reizigers OV +++ preventief fouilleren vanaf nu toegestaan +++ extra boa's ingezet +++ extra verlichting geplaatst +++ meer groen +++ veel overlast door 400-650 veiligelanders
Za-Zo-Ma - 1-2-3, en dat is dan 3 x 50.000 en dan komt het totaal op € 2.250.000,- alstublieft dankuwel. Sinterklaasweekend was weer retedruk in Ter Apel en dan mag het COA weer De Boete aftikken. Meer alsdan 2000 logeetjes in het aanmeldcentrum? Kassa! Hoe druk was het precies in Ter Apel (ongeveer 1000) & zaten ze daar braaf op zaterdagavond naar de kerstcommercials van de supermarkten te kijken? Nee natuurlijk niet. Die waren naar het NS-station van Emmen, zonder kaartje uiteraard. Och mensen, hadden we maar een democratie, verkiezingen en politieke partijen die bereid zijn om iets aan de aanhoudende ellende te doen.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Weldra gouden wc's op gemeentehuis Westerwolde?
COA-boete loopt op naar TWEE MILJOEN euro
Het @COAnl heeft deze week € 250.000 gestolen
Comité Ontvreemden Andermansgeld
Asielinstroom opgedroogd. Ter Apel uitgestorven
hallo - is daar iemand?
7 Urgentieverklariërs teveel in Ter Apel
EN WEG IS UW SOCIALE HUURWONING
RECORD! Asielinstroom naar "ongeveer" 1.100
29 oktober. Nog 1 maand
RECORD! Asielinstroom naar "ongeveer" DUIZEND
welja, dit jaar kwamen er nog niet zoveel mensen binnen