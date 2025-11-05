100 logeetjes TEVEEL in Ter Apel, EENTJE minder in Marknesse
GA DAN
Goedemiddag. Hier is weer uw wekelijkse COA-update. Het Strengste Asielbeleid Ooit is definitief vaarwel gezegd, alsook de maximale bezetting van ons Nationale Welkomst Terrein Ter Apel. Maar liefst 2100 ericvanderburgers logeerden er vannacht, hetgeen goed was voor alweer 50.000 pietermannen voor Gemeente Westerwolde! Ietsje verderop in het schitterende Luttelgeest doen ze er ALLES aan om de bezetting wel naar beneden te krijgen. Een Afghaan werd een schitterende woning aangeboden in het schitterende Marknesse, maar meneer de Afghaan had geen zin om te gaan. Volgens de rechter hoeft de man niet op straat terecht te komen. Hij kan voor hulp aankloppen bij de gemeente of Vluchtelingenwerk. Ook een mooi pandje!
Update: Leiden: statushouder scheldt COA-personeel uit met KAAG
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Asielinstroom opgedroogd. Ter Apel uitgestorven
hallo - is daar iemand?
7 Urgentieverklariërs teveel in Ter Apel
EN WEG IS UW SOCIALE HUURWONING
RECORD! Asielinstroom naar "ongeveer" 1.100
29 oktober. Nog 1 maand
RECORD! Asielinstroom naar "ongeveer" DUIZEND
welja, dit jaar kwamen er nog niet zoveel mensen binnen
Kassa! Weer TEVEEL logeetjes in Ter Apel
50.000 euro. Mogen zij ff vangen?
Weer buschauffeur belaagd bij Emmen, 'niet de vraag óf er iets gebeurt, maar wanneer het weer zover is'
Busmeneer Johan is er goed klaar mee
2000+ asielzoekers in Ter Apel. COA moet 50K dokken
van uw geld natuurlijk