100 logeetjes TEVEEL in Ter Apel, EENTJE minder in Marknesse

GA DAN

Goedemiddag. Hier is weer uw wekelijkse COA-update. Het Strengste Asielbeleid Ooit is definitief vaarwel gezegd, alsook de maximale bezetting van ons Nationale Welkomst Terrein Ter Apel. Maar liefst 2100 ericvanderburgers logeerden er vannacht, hetgeen goed was voor alweer 50.000 pietermannen voor Gemeente Westerwolde! Ietsje verderop in het schitterende Luttelgeest doen ze er ALLES aan om de bezetting wel naar beneden te krijgen. Een Afghaan werd een schitterende woning aangeboden in het schitterende Marknesse, maar meneer de Afghaan had geen zin om te gaan. Volgens de rechter hoeft de man niet op straat terecht te komen. Hij kan voor hulp aankloppen bij de gemeente of Vluchtelingenwerk. Ook een mooi pandje!
Update: Leiden: statushouder scheldt COA-personeel uit met KAAG

@Pritt Stift | 05-11-25 | 17:10

