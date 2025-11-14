Het @COAnl heeft deze week € 250.000 gestolen
Comité Ontvreemden Andermansgeld
Gecondoleerd Hardwerkend Nederland. U bent weer een stukje armer geworden. Voor de vijfde dag op rij verblijven er TEVEEL aanmeldiërs in aanmeldcentrum Ter Apel. Hoe dat komt heeft u vandaag bij hoge uitzondering in de Volkskrant kunnen lezen. En het waarom staat iedere maandag op rijksoverheid.nl ONGEVEER 900 asielinstroom, terwijl Nederland al helemaal vol is (zie ook: Volkskrant). Vijf dagen op rij teveel mensen in Ter Apel is in totaal 250.000 euro dwangboete (5 x 50.000 - red). En dat geld krijgt u nooit meer terug. POEFFFFF!
Foto onder: Mona Keijzer, demissionair minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en demissionair minister voor Asiel en Migratie maakte vanochtend tijdens de inloop van de ministerraad het internationale handgebaar voor vijf dagen lang boven de limiet
