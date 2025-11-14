achtergrond

Een column over omvolking in... de Volkskrant

ho, we keken niet goed - er staat "overbevolking"

In Nederland wonen nu 544 mensen per vierkante kilometer; in Duitsland 241; in Frankrijk 122; in Zweden 22,7. Het Europees gemiddelde is 34. Overbevolking is de moeder van veel actuele problemen, met als recentste gegeven de drastische afname van ruimte om te sporten in de grote steden. LEES VERDER BIJ DE OMVOLKSKRANT.

Tags: nederland, overbevolking, VOL = VOL
@Pritt Stift | 14-11-25 | 12:00 | 258 reacties

Reaguursels

