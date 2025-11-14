Een column over omvolking in... de Volkskrant
ho, we keken niet goed - er staat "overbevolking"
In Nederland wonen nu 544 mensen per vierkante kilometer; in Duitsland 241; in Frankrijk 122; in Zweden 22,7. Het Europees gemiddelde is 34. Overbevolking is de moeder van veel actuele problemen, met als recentste gegeven de drastische afname van ruimte om te sporten in de grote steden. LEES VERDER BIJ DE OMVOLKSKRANT.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
HOERA het is Nationale Prullenbakteldag
We gaan prullenbakken tellen in Amsterdam!
HET IS OORLOG. Nietsvermoedende Nederlanders aangevallen in Valencia
Eerst de teen van Casillas nu dit
Bestemmingsplan 2050 - Nederland één groot AZC
Dag vogels. Dag bloemen. Dag boeren. Hallo COA.
En hier zitten we dan, met al die psychisch getroebleerde en criminele Syriërs
Jarenlang wegkijken, hier zitten we dan
Stijlloos StamCafé in een land zonder landsbestuur
Tjeenk Willink! Jan Peter Balkenende! Kim Putters! Jaap de Flop Scheffer! Verliezie Sorgdrager! IEMAND?
EK LIVE - Lionesses vs Leeuwinnen
Huh? Oh, Engeland vs Nederland, zeg dat dan
Mag je nu wel illegaal in Nederland verblijven?
De Volkskrant geeft ANTWOORD