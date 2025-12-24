Nou ja, kerstgedachte, dit laffe gespuis hield al op 12 november huis, maar 6 weken is helemaal niets op 96 jaar, die man heeft (zij het op de valreep) de godvergeten roaring twenties nog meegemaakt. Politie is "bijzonder geschokt" door de hoeveelheid "onnodig geweld" die door de twee daders is gebruikt (wat overigens de vraag oproept of er ook sprake was van nodig geweld, maar goed, andere discussie). Het 96-jarige slachtoffer eindigde na een duw in ieder geval op de grond, waarna de mannen op hem in bleven beuken, zelfs in zijn gezicht. Gadverdamme wat ben je dan een stel laffe pisvingers zeg. Slachtoffer durft logischerwijs niet meer alleen de straat op. Daders lichtgetint en rokend. Vind deze beesten svp en knoop sluit ze op.