Ja oké dan zoekzoek je het natuurlijk ook wel uit hè. Zomaar een beetje struinen en rondkijken in Rotterdam. En dan niet naar de vogels of bomen koekeloeren, maar naar vier heren die gezellig zitten te dineren op het terras van een shoarmazaak. Zelfs een os zonder staart weet dat je dinerende heren niet moet storen als ze aan eerlijk lamsvlees met saus zitten te knagen. Laat staan door ze BOOS aan te kijken. Want wat is er nu irritanter, storender en frustrerender dan net met de mond vol zitten, net een sliert saus aan je mondhoek verliezen, net een stukje lamsvlees op je broek laten vallen, net dat ene lumineuze idee voor een start-up ter tafel brengen of net simpelweg heel erg vrolijk en gelukkig zijn met al je shoarmamaten, terwijl er iemand BOOS naar je kijkt? Tja, dat is dus precies wat een 42-jarige boos kijkende Rotterdammer bij Jokerface en zijn bebaarde maten (foto's hieronder) deed. Gevolg: ruzie en een mishandelde en neergestoken 42-jarige boos kijkende Rotterdammer (die toen mogelijk niet meer boos keek). En ondanks alles is dat dus hartstikke verboden en niet netjes. Dus: ZoekZoek de shoarmavreters.