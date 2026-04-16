Zoals bekend is het motto van Videoland 'geef die jongens een buurthuis' maar dan met acteercarrières en zodoende verbaast het ons weinig dat Marouane Meftah, die middenin een zware mishandelingszaak zit, zijn eigen serie krijgt. Meftah (of moeten we zeggen MEPtah) zou onderdeel hebben uitgemaakt van een groepje gasten dat na een voetbalwedstrijd tussen Amstelveen Heemraad en SDZ uit Amsterdam de keeper van SDZ in elkaar mepte en bewerkte met een scooterhelm tot de keeper eventjes niet meer kon lopen (en het hele team van Marouane werd geschorst). Een knokpartij die wellicht ook weinig verbaasde aangezien Meftah daarvoor al betrokken was bij een incident waarbij een tegenstander er na een schouderduw zo hard van langs kreeg dat hij er een gebroken neus en een gescheurde wenkbrauw aan overhield. Goed. Dan krijg je dus een eigen serie en een interview in het AD, waarbij Meftah over de zaak zegt dat het 'natuurlijk jammer' is, het verder allemaal bij de rechter ligt en dat het bovendien de keuze van Videoland is om hem alsnog die serie te geven, waarvan dat laatste natuurlijk gewoon waar is. Bij Videoland val je nooit uit de gratie, zolang je jezelf niet zwart schminkt natuurlijk.