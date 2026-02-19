Als er één wereld is waar roddel, intrige, achterklap, machtsspelletjes & machtsverhoudingen aan de orde van de dag zijn, dan is het wel de fractiekamer van D66. NEE WACHT, dan is het wel de filmwereld. Lange dagen, hoge tijdsdruk, altijd net te weinig geld, extreem hiërarchisch ingesteld, en alles en iedereen overgeleverd aan de grillen, wensen en eisen van producent, cameraman en regisseur. Enfin, in de upside down van House of Cards nam een van Neerlands beste acteurs Teun Kuilboer met een indringende post afscheid van de hitserie Sleepers. En, zoals een wijs man ons ooit doceerde, 'als iets twee keer plaatsvindt is dat heel toevallig'. In de categorie 'heel toevallig' spreekt nu ook actrice Sinem Kavus zich uit over de kwestie. Volgens Kavus schiet de filmwereld 'enorm tekort' als het gaat om 'gezonde werkstructuren en systemen'. Ze 'schaamt' zich. En: "Dat zelfs in het samen verhalen vertellen het ons niet lukt om als mensheid een gezonde en gelijkwaardige werkomgeving te creëren waarin eenieder zich gezien, gehoord, gerespecteerd en ondersteund voelt en gewoon zijn passie en werk kan uitoefenen." Kies maar: glas plas was óf namen en rugnummers? En heeft iemand al iets gehoord van Robert de Hoog?

UPDATE via Reality FBI: maker en medeacteur Robert de Hoog zou jaloers zijn op Teun Kuilboer (omdat Willem zo'n populair personage is) en op de set zou het zelfs tot een handgemeen gekomen zijn. Niet doodchecken, hele verhaal na de klik

UPDATE - Maryam Hassouni zat ook een jaartje in Sleepers en schreef DAARNA een boek over misstanden in de filmindustrie. Ze schrijft nu op Instagram dat ze plat wordt gebeld, dat iedereen haar boek maar moet lezen, en dat we in Nederland een 'structureel probleem van grensoverschrijdend gedrag, gaslighting, unequal pay' en meer hebben.