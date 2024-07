Ja kijk, als ze bij de Volkskrant alleen maar druk zijn met de kleur van de personages, dan moeten wij van GeenStijl het maar weer doen. Want we zijn dan misschien wel niet helemaal (of: helemaal niet) objectief als het op Hans Teeuwen aankomt, maar we hebben de nieuwe serie 'Jackson & Malone' wel helemaal gekeken en ons viel op dat de meeste 'personages van kleur' helemaal geen buitenstaanders zijn en dat De Vraag Van Interviewer Gijs Beukers Die Wij Inmiddels Allemaal Zo Goed Kennen daarmee extra debiel en overdreven gefocust op huidskleur is (shit hebben we het er toch over gehad).

Maar goed, die serie dus: zes afleveringen van een half uur een combinatie tussen absurdistische humor en een westernachtige duistere detectivethriller, een soort 'True Detective' meets 'Mannen van de Radio' meets 'The Good, The Bad and The Ugly', vanaf vandaag te zien op Videoland. We hebben goed nieuws voor iedereen die Hans Teeuwen niet grappig vindt: Teeuwen, die in de serie straight man detective Jackson speelt, maakt voor zover wij hebben kunnen nagaan geen enkele grap. Maar er is ook goed nieuws voor iedereen die Hans Teeuwen wél grappig vindt: de serie zit tjokvol onmiskenbare Hans Teeuwen-humor, en dan vooral het type Hans Teeuwen-humor dat we onder meer kennen uit de 'Tennisles'-serie met René van 't Hof.

Zoals het hoort in een detective komt die humor van een bonte stoet aan bijfiguren, en aan geestige bijfiguren heeft Jackson & Malone geen gebrek: Beppie Melissen speelt een lekkere combinatie tussen Prinses Beatrix en 'M' uit James Bond, Steef Cuijpers is presentator van lokale tv-quiz 'Pats', waarvan hij telkens moet uitleggen dat het eigenlijk helemaal geen quiz is en Tisjeboy Jay (ja dat is die ene vervelende gast van die coronafilmpjes) zet een fijn bevreemdende bejaardenmasseur neer. En dat zijn dan nog niet eens onze favorieten, want wij moesten het hardste lachen om Victor Löw als kwezelige hoofdredacteur van de krant 'Ons Land', Kees Hulst als laconieke dokter Nijhoff en Fresku die geweldig timet als kleine crimineel Dennis Kamps.

Zoals u hierboven kunt zien draait het verhaal om detectives Jackson en Malone van de 'private veiligheidsorganisatie' Extreme Misdaad Bestrijding ('EMB'), die in het absurdistische plaatsje Spulne (spreek uit: "spullen"), een soort Brabantse/Limburgse/Vlaamse variant op het decor van 'De Noorderlingen', terechtkomen om een serie gruwelijke moorden op te lossen en daarbij bedreigingen en geweld niet schuwen. Over Alex van Warmerdam gesproken: de Vlaamse acteur Jan Bijvoet (Borgman) zet een uitstekende creepy kapelaan neer.

Maar we willen vooral niet te veel spoilen, want net zoals in de boeken van PG Wodehouse gaat het in Jackson & Malone niet om de plot, maar om het feit dat er überhaupt een plot is. Die kakt in aflevering 3 en 4 weliswaar een beetje in, maar in de iets minder geestige aflevering 5 werden wij weer wakker geschud en kregen we een moderne variant (met Powerpoint) op de klassieke Poirot-scène met alle verdachten voorgeschoteld, als voorbereiding op de slotaflevering die spannend en grappig tegelijk is.

Voor een Nederlandse productie zitten er verdomd weinig (wij dachten zelfs: geen) blote tieten in de serie, maar gelukkig wordt er in de laatste aflevering wel door iemand heel hard 'Godverdomme' geroepen. En de duidelijk onbedoelde knipoog (zie foto na de breek) naar de actualiteit draagt lekker bij aan het absurdistische karakter van Jackson & Malone.

Eindoordeel: gewoon een hele leuke serie die verder niets gaat bijdragen aan de emancipatie van minderheden, VIJF DIKKE ROZE RETEN.