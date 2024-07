Het is vandaag op de sosiejaale media (weer es) de dag van Hans Teeuwen dus dit kan er ook nog wel bij: aflevering 4 van comedyshow 'Creeps from the Middle East', met onder meer Tarik Sadouma, bekend van/berucht door die ene video met Sid Lukkassen en andere dingen en/of ruzies met KIRAC en/of Houellebecq, Stefano Keizers, de Ronald Koeman van onze uitschakeling op het Songfestival en een hele vage dude die de hoofdrol speelt in deze video. Er is niet echt een soort van plot maar op een gegeven moment gaan ze dus Hans Teeuwen bellen en die neemt op en, nou ja, op het einde gaat het over islamofobie, en over Houellebecq, en dat is dan ook weer soort van ironisch ofzo, hoe dan ook, kunst moet je niet uitleggen, daar moet je gewoon naar kijken.